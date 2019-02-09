河北企业上市将获奖励 最高300万人民币

中国河北省当局推出上市公司奖励制度，为上市的河北企业提供高达300万元（人民币，下同，约60万新元）的奖励。

据《河北日报》昨天（8日）报道，河北省地方金融监管局、河北省财政厅印发的《河北省企业挂牌上市融资奖励资金管理办法》提出，每年省级财政安排不超过1亿元资金，对河北省符合条件的挂牌上市企业给予一次性奖励，对首次实现直接融资的挂牌企业按融资额一定比例给予奖励。

办法提出，对拟在沪、深交易所主板（中小板）、创业板上市，并经河北证监局辅导验收合格的企业，一次性奖励100万元；对完成首次公开发行股票并上市的企业，再一次性奖励200万元。对拟在境外主板、创业板上市，并经境外证券交易所管理机构正式受理申请材料的企业，一次性奖励100万元；对完成首次公开发行股票并上市的企业，再一次性奖励200万元。

对在“新三板”挂牌的企业，一次性奖励50万元；对其挂牌一年内的首次融资额，按照不超过1‰的比例进行融资奖励，融资奖励金额每家企业不超过100万元。对在石交所主板挂牌的企业，一次性奖励10万元；对其挂牌一年内的首次融资额，按照不超过1‰的比例进行融资奖励，融资奖励金额每家企业不超过100万元。

对将外地上市公司迁至河北省，或通过借壳上市并将壳公司注册地迁至河北省的，视同境内外首发上市，给予一次性奖励300万元。对转入高层次板块的企业，按照新转入层次奖励标准补足差额。

办法明确，申请该奖励资金的企业应符合下列两个条件：一是在河北省依法进行工商注册和税务登记；二是2018—2020年度在沪深交易所主板（中小板）、创业板上市，在境外主板、创业板上市，在全国中小企业股份转让系统挂牌，在石家庄股权交易所主板挂牌。

为更好地发挥奖励资金的引导支持作用，河北省将加强对企业挂牌上市融资奖励资金的绩效预算管理，开展绩效评价。绩效指标主要包括资金管理指标、产出指标和效果指标。