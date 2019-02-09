命理师：蔡英文今年有跛脚危机

有台湾命理师分析，从今年流年命盘来看，总统蔡英文代表绿营出征总统大位机会非常高，但在胜算方面仍有变数，从姓名学来看有跛脚的危机。

据台湾《苹果日报》报道，命理师詹惟中推算指出，以2019猪年流年命盘来看，蔡英文生肖属猴，流年命盘是天魁星做守，命盘坐贵向贵，所以代表绿营出征2020年大位机会非常高，也有很多贵人出来相挺。与此同时，蔡英文对宫是禄存星，金主等有形的资源还是很丰富，但蔡英文可以从同党竞争中脱颖而出，最后是否能在大选能胜出，则仍有变数。

若从姓名学来看，詹惟中指出，蔡英文的英有草，但是猪属水不吃草，英也带央属土水土克，文又是两只脚，猪只剩两只脚，显示有跛脚的危机。



詹惟中也认为，赖清德的流年命盘在2019猪年是羊陀冲，命盘没有狗年这么好，同时陀罗星在迁移宫，代表出门在外诸是受挫，坎坷的官途是可以感受得出来，所以建议赖清德不要躁进，若跟蔡英文竞争，恐会造成两败俱伤。此外，赖清德官司是非多应该静观其变，后面才有好运来。

在姓名学角度方面，赖清德的清中有水又有主，代表猪有水，有贵人的扶持，德中有两个人，人猪互相扶持，姓名学加分在加上紫薇名盘，还是建议赖清德沉潜，所以赖清德从行政院长位置上退下，已经达到命盘上的沉潜建议，属猴者是赖的贵人。蔡英文刚好属猴，若两人不能合作就是贵人远离、小人接近，若是合作就可以双赢，选上担任副座、败选也进可攻退可守，猪年必然可以平顺奠定未来政治之路。