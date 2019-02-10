崔天凯谈中美关系：合作和互利共赢的主流不应改变

中国驻美大使崔天凯8日在大急流城表示，40年来中美两国发生了很大变化，但两国关系“合作和互利共赢”的主流不应改变。

据中新社报道，世界事务理事会西密歇根分会8日在大急流城举办中美建交40周年对话会。崔天凯应邀与美国前副国务卿伯恩斯就中美关系及两国经贸问题、人文交流等对话交流，并回答在场嘉宾提问。来自美政、商、学、媒体等各界人士约500人出席活动。

崔天凯说，今年是中美建交40周年，中美建交与改革开放几乎同步，这绝非偶然。过去40年，两国关系的主流始终是合作和互利共赢。40年来中美两国发生了很大变化，但两国关系的主流不应改变。

崔天凯指出，中美之间存在分歧是正常的，重要的是双方增进相互了解和理解，正确判断对方的战略意图。“竞争”本不是一个坏词，竞争在国家关系中也普遍存在。但现在有人将竞争解读为零和游戏、胜者通吃，乃至预定赢家，这种想法对中美关系伤害很大，应当坚决摒弃。

崔天凯表示，两国社会各界特别是工商界期待可预测、平稳的经贸关系。中美双方工作团队正就经贸问题密集磋商，我们应对双方达成互利共赢的协议保持信心。只要双方坚持照顾彼此关切，总能够找到妥善的解决办法。

崔天凯强调，在高科技领域，只有相互学习借鉴才能实现更大发展，关起门来、人为设置障碍不利于科技进步。中国能取得现在的发展成就，靠的是中国人民的勤劳与智慧，不是靠从别人那里窃取，或强制别人转移技术。在创新领域，美方应以开放的心态同中方加强交流，这有利于美企业进一步打开中国市场。

谈及中美教育合作，崔天凯说，留学生是沟通两国的重要桥梁，有利于增进两国人民相互了解。我相信，随着两国青年一代的成长，中美之间的很多问题将更容易解决，因为新一代会比我们更加开放和包容，能更好地沟通和理解对方。