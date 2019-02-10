张贴“生意兴隆”对联 河南一卫生院致歉

近日，一则关于河南项城市范集镇卫生院张贴“生意兴隆”对联的视频在网络疯传，引发网友热议。9日，范集镇卫生院针对此事件发表致歉声明称，此事系后勤人员工作失误，造成了不良的社会影响，全体班子成员表示坚决改正错误，深表歉意。

据东方今报报道，近日，一则关于项城市范集镇卫生院张贴“生意兴隆”对联的视频在抖音、微信朋友圈疯传，视频中，范集镇卫生院张贴的一副春联为，“好生意(招财进宝)开门红，大财源(日进斗金)行旺运，横批：生意兴隆”。此视频引发网友热议，“这家卫生院说出了心里话。”“卫生院贴对联说日进斗金，这太直接了吧。”很多网友进行调侃并表示医院门口张贴这样的春联着实不妥。

2月9日，范集镇卫生院针对此事件发表一则致歉声明，声明内容称，关于范集镇卫生院2019年春节张贴春联一事 ，卫生院立即召开了领导班子专题会，会上卫生院院长及领导班子全体成员对此事的发生做了详细剖析和深刻的自我批评，此事是后勤人员工作失误造成的：后勤工作人员在范集集市上购买两副春联，当时没有查看春联内容，回院后，直接把春联张贴到卫生院大门。此事造成了不良的社会影响，全体班子成员表示坚决改正错误，深表歉意，并在今后的工作中以更加严谨的态度认真做好每一项工作，继续全心全意地为辖区广大居民的健康服务，虚心接受社会监督。