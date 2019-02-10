网传撤资《流浪地球》 万达回应称消息不实

近日，朋友圈和微博有消息称，正在上映的科幻片《流浪地球》在拍摄过程中，因为万达中途撤资改投《情圣2》险些夭折，幸亏吴京追加投资6000万（人民币，下同，1200万新元），并且零片酬出演，这才有了最后的成片。

据《新京报》报道，万达影业相关人员表示此为假消息，“这两个项目离得好远，怎么可能混在一起？”问及万达之前有没有参与过该片投资，对方回应：“应该大家都接触过，但是肯定没有‘撤资’这一说。”

在《流浪地球》上映前的某次发布会上，吴京聊到他客串这部片子的经过。当时导演郭帆找他帮忙串戏，“串着串着，超支了，没钱了。我都参与进来了，那我就投资呗。拍着拍着，不对啊，我怎么客串了31天啊？行，没关系，为了我们伟大的科幻事业，客串吧！客串到最后，导演又说，京哥，钱又不够了，您能不收钱吗？我说好，我就没收钱。”最终，吴京除了作为特别出演之外，还是该片出品人之一，投资了6000万。

《流浪地球》改编自刘慈欣的同名小说，讲述了太阳急速衰老膨胀，地球面临绝境，人类为了自救开启“流浪地球”计划，寻找新家园。该片于2月5日大年初一全国公映，上映首日排片11.4%，票房1.87亿，在春节档8部新片中位列第4。但该片凭借超高的口碑，在上映第3天实现了票房逆袭，单日票房达到3.37亿，位居票房榜首位。截至发稿前，该片上映5日票房14.5亿，成为春节档票房冠军应无悬念。