造点球成西班牙人“救星” 武磊的西甲之路渐入佳境

西甲联赛第23轮，西班牙人10日凌晨主场2：1击败了潜在的保级对手巴列卡诺。中国球员武磊不仅替补登场66分钟完成主场首秀，还制造一粒点球，让球队扳平比分并最终绝杀对手。他凭借全场的出色表现闪耀艾尔普拉特球场，征战西甲之路可谓渐入佳境。

据中新网报道，本场比赛之前，西班牙人队在联赛中已经五轮不胜，如果本场比赛继续低迷，他们有可能直接落入降级区，而面对同样有着保级压力，联赛排名还低于自己的对手，他们开局并不顺利。

上半场开始不久，主队就连遭打击。先是做客的巴列卡诺率先破门，西班牙人0:1落后。而后首发左边锋皮亚蒂受伤离场，在这样的情况下，武磊的主场首秀提前到来。武磊本人也在赛后接受采访时说：“没想到能够因为队友受伤了上这么长时间。”

相比于上一场并不具有太多参考意义的15分钟出场时间，本场比赛替补登场的武磊可以算是临危受命。而在落后的情况下让他顶替受伤的皮亚蒂出场，本就体现了主教练鲁比对他的信任，武磊也用表现证明了他的信任是值得的。

第69分钟，武磊脚背卸下队友的传球后扣过防守队员，抹入禁区被身后的贝拉斯克斯铲倒获得点球，整个过程将他的脚下技术和控球能力体现的淋漓尽致。正是这个点球帮助西班牙人扳平了比分。

其实不只是这一个球，66分钟登场时间里，武磊3次过人两次成功，两次打门都有一定威胁，11脚传球成功率91%，其中还包括一脚回做帮助队友形成射门。进攻端能够稳健的提供威慑力，同时防守端也足够卖力，甚至几次回追到本方禁区，因此赛后评分上，他仅仅低于两个进球功臣以及队长罗萨莱斯和中后卫戴维·洛佩斯，全队第五。

战术层面上，武磊的跑位拉扯与突破几乎无缝契合了西班牙人边路传切以及中场突然向前的打法。而且就本场比赛来看，武磊在比赛中不断的与队友交流甚至向裁判施压，以及依格莱西亚斯在进球后与武磊的拥抱庆祝来看，他已经展现了足够的适应能力，也获得了队友的信任。

赛后，主教练评价武磊说：“他很灵活，风格也很直接，这就是他出现在场上的原因，我们都认为他是一名出色的球员。”而打进制胜球的达德尔也直接了当的表示：”没想到他这么快就做出了这么多贡献。”

阿斯报在本场比赛以后评价武磊：当他出场热身时，球迷报以喝彩，当他第一次触球时，都有歌声响起。西班牙人需要英雄，而武磊——虽然没穿斗篷，却成了他们的英雄。

至少从目前看，在以技术见长的西甲联赛，武磊可以凭借自己的特点站住脚跟，而根据赛后的消息，边前锋皮亚蒂的伤势初步检测为右膝十字韧带和内侧韧带受损，这也意味着接下来的几场比赛，武磊将有更多的机会展现自己的能力。未来如何没人能知道，但至少目前看来，武磊的西甲之路，一切向好。