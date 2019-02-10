还游客清白 乐山大佛景区岩壁的孔洞是天然形成

乐山大佛景区岩壁的孔洞传是游人用手指戳出来，相关工作人员澄清称，为自然形成的孔洞，非人力所为。

据中新社微信公众号报道，近日，一段关于四川乐山大佛风景区岩壁布满密密麻麻孔洞的视频引发网友热议。视频中，一名导游向游客介绍称，这里的山体是丹霞地貌，土质疏松，这些孔洞都是游人用手指戳出来的。视频中还有多名游客用手指戳进小洞旋转，还有游客边戳边喊：“转运、转运”。

对此，小新联系了乐山大佛风景名胜区管理委员会。相关工作人员表示，他们已经看到网上所发的视频。工作人员称，此处岩壁位于大佛景区北门入口处，为自然形成的孔洞，非人力所为，全山类似岩壁有近百余处。因此处位于游客主通道，形状奇特，加之导游的误导，使游客出于好奇或祈福心理进行触摸。

此外，景区山体为红砂岩，岩体疏松且岩体长期遭受风雨侵蚀。“每一个过往的游客用手一摸，岩壁上的青苔慢慢掉了，最后露出了红砂岩和清晰的孔洞。”该工作人员还称，满是孔洞的岩壁在大佛景区内随处可见，约有近百处。

乐山大佛风景名胜区管理委员会还称，视频中的那名导游不是大佛景区的专业导游，环卫工人虽是景区的，但其并不了解这些孔洞的来源和情况。