中国科研人员找到生物材料形态变化的“控制键”，可让生物材料的外形根据人们的需求发生变化，制造出更适合医学应用的材料。

据新华社报道，中国科学院深圳先进技术研究院一个科研团队近日称，他们从含羞草获得灵感，成功控制了传统生物材料的形态变化。

论文通讯作者、中国科学院深圳先进技术研究院副研究员杜学敏告诉记者，从海带中提取的海藻酸钠可以形成一种柔软的水凝胶，其力学和生物特性都与人的软体组织类似。但是，这种水凝胶缺乏形态变化的能力，难以成为人工器官的材料。

杜学敏的科研团队发现，含羞草之所以会“害羞”，核心是植物细胞内部离子的调节作用。因此，他们花了9个月时间，在海藻酸钠制成的水凝胶上，设计出了类似含羞草的结构，并将水凝胶放在特制溶液中，通过调节溶液中钠离子和钙离子相互作用，成功控制了水凝胶“从螺旋状到反向螺旋状”的形态变化。

这篇研究论文发表在近期的《Research》杂志上。《Research》是被国际权威期刊《Science》纳入合作计划的刊物之一，是中国科协与《Science》主办方——美国科学促进会合办的权威学术期刊。

华东师范大学化学与分子工程学院教授张利东表示，这项仿生设计为解决传统生物材料的形态变化提供了普适性方法，有望拓展部分生物材料在再生医学、柔体机器人等领域的应用范围。