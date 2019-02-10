中国经济减速给美国企业前景蒙上阴影

中国经济减速开始给美国企业的前景投下阴影。智能手机及汽车销量下降，主要制造商的业绩纷纷恶化。如果围绕美中贸易摩擦的磋商在3月1日期限前不能达成妥协，美国特朗普政府将扩大对中国加征关税，美企业绩低迷可能进一步加剧。

据共同社报道，苹果公司2019财年一季度（2018年10至12月）遭遇2年3个月来的首次减收减益。首席执行官库克1月在给股东的信中表露担忧称“没有预料到大中华地区的减速如此之大”。

大中华地区的销售额因智能手机“iPhone”的销售陷入苦战，比上年同期减少27%。预计第二财季的收益也将减少。

半导体巨头英伟达将2019财年四季度（2018年11月至2019年1月）的销售额下调了近2成。中国经济恶化导致游戏用半导体的需求骤减。首席执行官黄仁勋感叹道“这是异常狂乱且令人失望的第四财季”。

同时，汽车巨头福特汽车2018财年四季度（10至12月）的净利润由于在华销售不振，时隔一年出现赤字。而工程机械巨头卡特彼勒在亚太地区的同期销售额增加8%，与2018财年三季度（7至9月）增加28%相比，增幅大大缩窄。

美国资产管理公司阿默普莱斯金融的相关人士举出美中贸易摩擦的影响，并指出“美国企业2019年一季度的收益预计十分疲软”。

美中将于14日开始在北京举行部长级经贸磋商。