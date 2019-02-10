博士演员翟天临被质疑抄袭论文 工作室声明:独立完成

拥有博士学位的中国演员翟天临近日在直播中被网友问及博士论文能否在知网上搜到，他回“知网是什么”引发热议。翟天临留言称自己只是在开玩笑：“我说我不知道1+1=2也有人信吧”。

据《新京报》报道，有网友在微博晒出翟天临论文查重结果，重复率高达40%再度引发热议。翟天临工作室针对质疑发表声明，声明中提到翟天临在某网络直播称“知网是什么东西”，是自己对于创作论文时的一种调侃，因忆及论文写作过程艰辛，故意采用反问的语气幽默带过。该校的博士论文由校方统一上传知网，与个人无关。2018届博士学位论文预计将于2019年上半年在知网全文公开。

而对于部分网友提到“未查到翟天临博士的C刊论文”以及“学习期间在外拍戏”的质疑，声明表示翟天临在读期间按照学校规定修满全部学分，学术性论文发表质量达标，在从事荧幕前的创作之余，大量时间用于博士学位论文相关的理论研究，论文成稿中亦有大量由真实拍摄经验归纳总结出的学术理论成果。

声明还强调，翟天临的博士论文是在导师指导下独立完成，符合北京电影学院研究生院博士生论文规范，翟天临愿意承担违背论文原创性的所有法律后果，也望部分网络用户及自媒体作者能为自己的言论负责。“我司要求尽快删除‘学术造假’、‘学术掺水’等无端猜测并停止传播不实信息。否则将通过法律途径追究侵权方的法律责任。”

然而，就在工作室发表声明当晚，四川大学将此次翟天临事件列入学术不端案例。