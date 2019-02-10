西藏多地遭遇强降雪天气 局部深度达2米

拉萨10日凌晨迎来降雪，市区周边白茫茫一片。记者获悉，2月7日至9日，西藏气象部门连续发布暴雪黄色及橙色预警信号，截至9日，日喀则吉隆县平均积雪40厘米以上，局部深度达2米，部分道路交通受影响。

据中新社报道，降雪预警期间，西藏聂拉木、吉隆和普兰三县出现大到特大暴雪；日喀则南部、山南南部和林芝中到大雪（雨）；那曲东部和昌都小到中雪；拉萨和山南北部小雪。

日喀则市9日发布信息称，聂拉木县48小时累积降雪量达113毫米，积雪近1米，降雪后全县道路中断、电力不足等对民众生产生活造成了影响。当地警方称，目前聂拉木县门布乡至吉隆县方向，门布乡至樟木县方向施行双向交通管制，滞留该县的人员已得到妥善安置。

同时，吉隆县城至孔唐拉山路段、吉隆县至吉隆镇方向施行双向交通管制，吉隆镇滞留的23名外来人员已得到妥善安置，全县无人员、牲畜受灾。

日喀则亚东县部分道路积雪达48厘米，亚东县域主要道路出现结冰、湿滑、能见度低等情况。亚东县交警已对国道562线下司马镇至帕里镇、县道714线康布乡至下司马镇施行双向交通管制，目前亚东县电力、通讯等正常。

此外，西藏警方发布最新信息称，9日凌晨起，进藏主要公路通道国道109线唐古拉山段骤降暴雪，致车辆无法行驶。西藏驻格尔木交警支队对前往拉萨方向的车辆施行临时交通管制。