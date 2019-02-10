距检察署500米 高雄56岁计程车司机遭枪击送院

高雄市一名56岁的计程车司机，今天（10日）上午8点多被人发现倒卧在台湾桥头地检署附近的道路上，警消获报赶抵，发现运将疑遭不明歹徒持枪射中背部，整个人倒卧血泊，他意识模糊，紧急送往义大医院开刀抢救，取出4颗弹头。

据《苹果日报》报道，警方沿线调阅监视器，下午2时许在距离运将倒卧处2公里桥头糖厂旁，发现计程车，已展开采证及缉凶，朝劫财后枪杀或仇杀方向厘清中。

警方表示，遭枪击受伤的被害人为56岁的李姓男子，是一名计程车司机，发现李男的地点在桥头新市镇重划区，相当偏僻，一名一早行经该处的民众发现才报警。甲围派出所所长孙英哲表示，警方获报到场时只发现李男一人倒卧在地，现在未发现弹壳等任何可疑迹证。

义大医院表示，李男身上找到4颗弹头，进行开刀抢救。警方下午2时许也找到李男的计程车，被弃置在桥头糖厂旁，离李男被发现处约2公里，已进行采证工作，初步检视，计程车头疑有撞击痕迹，连前保杆似也被撞歪，引擎盖血迹斑斑，车上找到两个弹壳，但枪案发生过程仍待进一步调查厘清。

警方初步研判，李男倒卧地点，离桥头地检署和地方法院仅500公尺，警方不敢大意，加上被害人与计程车差距两公里，正厘清案发的第一现场在哪里。至于李男交友与家庭背景，警方已循线了解。