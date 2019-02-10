应对幼儿园不得上市禁令 红黄蓝教育转型为教育平台

在政策和资本市场的双重压力下，红黄蓝试图通过收购、更名从幼儿园品牌转型为教育平台，寻找更多的发展可能。

据界面新闻报道，2月9日，红黄蓝教育发布公告，宣布以1.25亿元收购新加坡一家民营儿童教育集团近70%的股权，并即将从“RYB Education”更名为“GEH Education”，目前尚未公布对应的中文名称。

公告中对于此次收购与更名的原因均解释为公司品牌、业务扩张。红黄蓝创始人史燕来在公告中表示，收购的目的是扩张自身的品牌、服务，推向更多消费者以及更广的服务范围，并增强公司在中国儿童早教市场的竞争力。收购之后，新加坡、北京两地公司将在国际化双语课程、教育管理上展开更多合作。

“这次收购同我们之前的收购、合作共同展示出了公司业务的多样化发展战略。”史燕来在公告中提到，红黄蓝作为教育平台不仅提供0至6岁幼儿的早教服务，还在试图拓展业务的边界。

自1998年创立至今，幼儿园、亲子园一直是红黄蓝的主营业务，“红黄蓝”也已经成为中国幼教行业的知名品牌。然而在2017年11月，红黄蓝新天地幼儿园被曝发生虐童事件，导致公司声誉跌入谷底，盘前股价一度腰斩。

除了虐童事件影响，近期学前教育相关政策也导致红黄蓝的幼儿园业务面临极大的不确定性。

2018年11月15日，新华社发布国务院出台的《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，明确提出民办园一律不准单独或作为部分资产打包上市，上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或者支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。红黄蓝作为核心业务是营利性幼儿园的上市公司，在 11月15日股价开盘暴跌超50%。

1月22日，国务院办公厅印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》，要求小区配套幼儿园应由当地教育行政部门办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园，对已经开办的营利性幼儿园，将在2019年9月底前完成相关手续。尽管红黄蓝尚未公布旗下幼儿园是否受到波及，但未来红黄蓝幼儿园的开办、扩张必然受到新政影响。