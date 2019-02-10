土耳其指中国政府在新疆设立“集中营” 中国驻土使馆：严重违背事实

土耳其外交部发言人2月9日表态称，中国政府在新疆地区建立“集中营”，关押100多万维吾尔族民众。中国驻土耳其使馆新闻发言人称，教培中心根本不是土方所说的“集中营”，教培中心的最核心目标是反恐和去极端化，其主要内容是“三学一去”，即学国家通用语言文字、学法律、学职业技能，去极端化。

据中国驻土耳其使馆网站消息，该发言人说：“就像任何国家的公民都应该会讲本国通用语言一样，中国公民应该会普通话。在任何国家法律都不能被无视、被架空。没有职业技能就难以就业，失业就容易陷入贫困，从而为极端思想传播提供土壤。这是人人皆知的道理。”

他还指出，建立教培中心以来，新疆已经超过25个月未发生过暴力恐怖事件，安全形势得到极大改观。2017年全疆接待境内外游客数量超过1亿人次，增长32%；2018年游客数量超过1.5亿人次，增长约50%。这些数字充分说明新疆很安全、很稳定。

而针对土耳其外交部发言人称中国政府试图“消灭”维吾尔人和其他穆斯林群体的种族、宗教和文化认同，严重侵犯维吾尔族人权。

该发言人表示，新疆各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。信教和不信教完全由公民自由选择，受法律保护，任何机关、团体和个人不得干涉。新疆现有清真寺、教堂、寺院等宗教活动场所2.5万座，其中清真寺2.44万座、神职人员2.9万名、宗教院校8所。新疆地区人口2440万，其中穆斯林人口约1300万，平均530位穆斯林拥有一座清真寺。根据我看到的公开数据，土耳其人口8200万，清真寺9万座，平均910人拥有一座清真寺。

他也指出，新疆各族人民也有使用本族语言文字的权利，其文化权利受到法律保障和充分尊重。