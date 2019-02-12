中国外汇储备连续三个月上涨

最新数据显示，中国今年1月底外汇储备实现三连升，当月增幅创下一年来最好表现。

据路透社报道，中国央行昨天（11日）公布，1月末中国外汇储备为3.0879万亿美元（约4.2万亿新元），较2018年12月末增152亿美元，为连续第三个月增加。

监管和分析人士指出，人民币兑美元当月升值超过2%，估值和汇兑变化等因素为外储规模回升提供支持；但由于中美贸易谈判仍存不确定性，不排除跨境资本流动出现异动的可能。

中国国家外管局新闻发言人王春英在新闻稿中称，1月中国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。全球金融市场上，主要非美元货币相对美元汇率上升，金融资产价格有所上涨。受汇率折算和资产价格变化等估值因素影响，外汇储备规模小幅上升。

有分析人士认为，中国经济面临的下行压力仍较大，而全球经济金融环境复杂严峻，市场避险情绪难以消退，美元指数调整空间并不大，人民币面临的不确定性亦较高，一旦谈判出现较大负面状况，中国外储或面临一定考验，个别月份或出现较大规模波动。

中国交行金融研究中心首席金融分析师鄂永健说：“1月外储增加的主要原因可能还是汇兑和估值因素。1月美指续下行，外储中非美货币资产兑换成美元的价值有所上升”。

鄂永健指出，1月各主要国家债券收益率继续下行、债券价格上升，资产价格重估也有利于外汇储备增长。此外，1月人民币对美元继续明显升值，这也有利于外汇储备的稳定。

鄂永健也说：“2月中美贸易谈判迎来最后期限，尽管目前乐观预期占上风，但仍有不确定性，人民币汇率、进而跨境资本流动可能因此出现波动。”