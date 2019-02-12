翟天临被指论文抄袭事件持续发酵 北电、北大两校回应

中国演员翟天临被网民指论文抄袭，如今他之前就读的北京电影学院，以及刚录用翟天临为工商管理学博士后的北京大学光华管理学院先后表明将展开调查。

综合中新社、《北京青年报》昨天（11日）报道，北京电影学院表明，对此高度重视，已经成立调查组并按照相关程序启动调查程序。学校表示高度重视学术道德建设，对学术不端行为持零容忍态度。

11日晚间，北京大学光华管理学院则在校方官方微博上发布声明称：对近日媒体与公众关注的“翟天临涉嫌学术不端”一事，我院高度重视。我们将根据其博士学位授予单位的调查结论按规定做出处理。

翟天临2006年考入北京电影学院表演本科班，2010年升入本校硕士研究生班就读，并担任表演本科班助教老师。2014年考取北京电影学院电影学专业博士研究生，今年1月被北京大学光华管理学院录用为工商管理学博士后。

这起事件的起因是翟天临在直播中回答网友提问，当被问及“你的博士论文是否在知网可查到”时，翟天临反问“知……网是什么？”

由于知网是中国知名国家网上学术资料搜索平台，翟天临这一回答引发了网友的强烈讨论，纷纷对翟天临博士后学位表示质疑，说：“这位博士后上过本科吗”、“最起码硕博毕设要用知网查重吧”。翟天临也被网友戏称是“得罪了全国硕士博士”。

之后，有网友将翟天临去年8月发表的论文《谈电视剧〈白鹿原〉中“白孝文”的表演创作》一文进行了查重，查重结果显示，去除本人已发表文献复制比40.4%，而这篇论文的篇幅不过2700余字。

与该文相似的文献包括《〈白鹿原〉白孝文人物分析》和《一个有灵魂深度的人物——〈白鹿原〉之白孝文论》。《一个有灵魂深度的人物——〈白鹿原〉之白孝文论》出自于2006年4月20日的《黄山学院学报》。众多网友因此对他取得的博士学位提出质疑，并进一步对他被北京大学光华管理学院聘为博士后研究人员提出质疑。那篇论文在2月10日从知网上撤下。

疑遭抄袭的原论文作者黄立华教授本人也在朋友圈发声：这个表演打假警察的人是要我起来打假吗？以及“明星博士的工作室声明其没有学术不端的问题，但我十几年前却被其整段整段的抄袭，事实胜于雄辩。”剑指翟天临抄袭其论文。

另有媒体称，四川大学官网已将翟天临列入“学术不端案例”公示栏。

针对网上的质疑，2月8日，翟天临工作室发表声明，否认有任何“学术造假”和“学术掺水”的行为。对于“未查到翟天临博士的C刊论文”以及“学习期间在外拍戏”的质疑，声明表示翟天临在读期间按照学校规定修满全部学分，学术性论文发表质量达标，2018届博士学位论文预计将于2019年上半年在知网全文公开。