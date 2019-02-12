张艺谋遭遇寒冬？“一秒钟”柏林电影节退展

以“红高粱”“秋菊打官司”“大红灯笼高高挂”“活着”享誉海内外的中国导演张艺谋“遭遇寒冬”？入围69届柏林国际电影节角逐金熊的“一秒钟”最后时刻退展。

法新社引据柏林国际电影节组织者称，由于后期制作遭遇技术困难，张艺谋的新片“一秒钟”不能于2月15日在主竞赛单元参展。根据组织者所发的文告，角逐金熊奖的影片由此将从17部减少为16部。柏林国际电影节只好选择放映一部张艺谋的旧片。

根据法新社介绍，中国标志性的电影导演张艺谋出道早期，于1988年以巩俐主演的描写抗日故事的“红高粱”夺得金熊大奖，他的新片“一秒钟”本应在这个星期五，也就是在颁发金熊奖的前夜正式参展。该片讲述文革时期一位劳改农场的犯人，不惜从农场逃出，就是为了要看一场电影的故事。

官媒人民网在柏林电影节公布参选名单后，曾报道称张艺谋及其他几位中国导演亮相是“本届柏林电影节的一大亮点“，并在标题特别点出”张艺谋携新片角逐金熊“。然而 ，不光张艺谋在最后时刻退展，另一位原本入选柏林影展新生代单元的中国导演曾国祥执导的新片“少年的你”上周突然在官网片目中消失，原来也是“因为后期制作原因”退展，电影节原本准备放映四场，影片讲述中国一代青年的动荡生活。

退展的公开原因都跟“后期制作“有关。张艺谋与曾庆祥并非是第一批在即将展出时影片突然撤展的导演，但是21世纪以来，拍摄“英雄”等“大片”，编导2008北京奥运开幕式等而被普遍视为颇有“正能量”，有“国师”戏称的张艺谋也有如此遭遇，令许多人惊讶。