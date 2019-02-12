日媒：日本海上保安厅将成立新机构拉东南亚防中国

日本海上保安厅将于今夏成立负责与各国海上保安机构进行合作的专门课（科）。此举意在针对中国，而加强对东南亚国家的支援与合作。

据日本《朝日新闻》2月11日报道，日本还将主办世界海保机构负责人大会，谋求在海上安保领域的国际主导权。

作为打击海盗以保护海上生命线的措施，日本从2000年开始与越南、菲律宾等东南亚国家开展联合训练，实施人才交流，还向其提供巡逻船。日本2017年春还设置了专门负责援助的海上保安国际协力推进官一职。

报道称，日本海上保安厅除提高周边国家海上保安能力，加强应对中国措施外，还着手建立对话框架。2017年9月，有34个国家海上保安机构负责人参加的首届国际会议在东京举行。除东南亚国家外，中国、美国、俄罗斯、澳大利亚等国也参加了这次会议。此举目的是把希望中国拉进多边对话框架中。海上保安厅还准备今年底在日本举办第二届国际会议。

海上保安厅此前让应对朝鲜远程导弹和新型流感等危机的国际危机管理官来兼顾上述工作，并认为今后这些工作的重要性将增强，于是决定设立专门课，推动战略性国际协调。

据报道，新组织将设在海上保安厅本厅总务部内，由国际协力推进官等24名人员组成，负责人是新设的课长级国际战略官。