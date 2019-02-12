山东省开年工作动员大会：大胆使用“李云龙式”干部

中共山东省委在昨天（11日）召开的“担当作为、狠抓落实”工作动员大会上给山东各层级领导干部立了不少规矩，包括“双招双引”考核16市书记和市长，以及大胆使用并支持“李云龙式”干部等。

综合《新京报》、《大众日报》和齐鲁网报道，会议指出，要大胆使用《亮剑》中“李云龙式”的干部，这类干部政治可靠、对党忠诚、能打胜仗，但不见得受个别领导“待见”；敢抓敢管、敢于碰硬，但容易“得罪人”；直来直去、个性鲜明，可能会被认为“不灵活”“不成熟”。这类干部即使“得票”不高，也要为他们撑腰鼓劲，放到重要岗位，让他们脱颖而出，为山东多造就一些攻坚克难的“闯将”、“干将”。

另据北京青年报社旗下微信公众号“政知见”报道，山东省委书记刘家义要求，从昨天起，组织部门考察干部，要设置“落实力考察评价”项目，考察干部干了哪些真事、大事，干了哪些群众赞赏的实事、好事，解决了哪些过去遗留的硬事、难事，在干事过程中发挥了什么作用、显示了什么才干，群众怎么评价等。

刘家义强调，有些担当任事的干部，往往冲在前面，因无意过失绊倒了、摔了一身伤，如果再被打上几板子，既不近人情，又挫伤了积极性，不能让好干部流血流汗又流泪，要建立激励干部担当作为的责任分担制度。

对在关键时刻、重大任务、突发事件、斗争一线面前豁得出来、冲得上去的干部，省委组织部、人社厅创设“攻坚克难奖”“勇于创新奖”，加大表彰力度；对重点工作、重大项目中做出突出贡献的，要给予精神和物质奖励。

会议指出，要科学设置考核指标，讲究差异化，不搞“一刀切”。省里对各市党委和政府综合考核，要突出新旧动能转换、乡村振兴、创新驱动、“三大攻坚战”、改革开放等重点内容，并设置创新加分项。“双招双引”专项考核，对象是16市书记和市长，前三名重奖，后三名约谈，连续落后要有说法。考核前三名的市，公务员优秀等次比例增加1个百分点，后三名降一个百分点。

会议也要求，要下决心砍掉不必要的会议，今年全省各级会议数量要减少三分之一以上。严格落实会议审批和报备制度，各级一律不开没有实质性内容的会议，能合并召开的一律合并召开，能开视频会的一律不集中开会，能现场办公解决的事情一律不开会。

会议还要求，严格控制会议规模和时间，提倡开短会，一律不得要求无关人员层层陪会；省里直接开到县乡的视频会议，市县如没有新的具体措施原则上不再开会。