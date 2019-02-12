港特首：中央将公布粤港澳大湾区规划纲要 盼建世界性湾区

香港特首林郑月娥今天（12日）指出，粤港澳大湾区建设已提升至国家战略层面，中央领导希望粤港澳政府能寻求创新突破，将大湾区建设成世界性高水平的湾区。

据香港《明报》报道，林郑月娥今早在出席行政会议前说，大湾区发展规划纲要将于日内由中央公布。港府也会联同广东省政府及澳门政府在下周四（21日）上午举办粤港澳大湾区发展规划纲要宣讲会，国家法改委也会有高层人士出席介绍纲要内容，详情将稍后公布。

林郑月娥也表明要“管理期望”，强调纲要不会如施政报告般，有几百项措施可立即落实执行，好多都是大方向。