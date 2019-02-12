涉案台嫌犯被遣送到中国大陆 台外交部表达严正关切与遗憾

去年10月在菲律宾逮捕的13名台湾电信诈骗嫌犯，其中七人今天被菲律宾移民局遣送到北京。台湾外交部副发言人欧江安今天（12日）证实此事，并强调台湾对此表达严正关切与遗憾。

据台湾《苹果日报》报道，欧江安说，去年10月24日案发后，外交部即指示台驻菲律宾代表处进洽菲国政府，务必依据《国籍管辖原则》及当事人意愿审慎处理，将涉案台湾人遣返台接受司法调查。驻处也多次探视涉案台湾人，以确保其法律权利与人身安全。

她指出，虽经驻处与菲国政府相关机关密切联系，菲方仍径将7名涉案国人遣送中国大陆，台湾对菲国漠视国际惯例与原则，罔顾当事台湾人权益，表达严正关切与遗憾。

外交部再度呼吁台湾人，切勿心存侥幸赴海外从事包括电信诈骗在内的不法行为，以免触犯当地国或地区法律而系狱海外，不仅断送个人前途，也损害台湾形象。外交部再次吁请菲律宾政府，在台菲共同打击跨境犯罪良好实践的既有基础上，持续强化刑事司法互助合作，共同打击跨境犯罪。

菲国驻台代表处则发布声明表示，遣送这七名台湾电信诈骗犯到大陆是执法问题，司法需要被伸张正义。代表处说，菲律宾将持续与国际社会一同打击跨境犯罪，确保违法者能被起诉并惩罚遏制跨境犯罪。代表处指出，因多数受害者和电信诈骗证据都在大陆，菲律宾政府认为有必要将嫌犯送到北京审判。