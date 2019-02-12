新西兰总理否认与中国关系出现裂痕

新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）今天（12日）指出，新西兰与中国之间的关系复杂，但否认两国关系出现裂痕。

据路透社报道，阿德恩在接受当地电视台的访问时说，两国关系复杂，有时会面临挑战。中国是新西兰最大的贸易伙伴国。

新西兰今天宣布，中国已经展延原定在下周于新西兰首都威灵顿举行的2019中国—新西兰旅游年活动。

此外，阿德恩也向记者公布，原定在去年底展开的访华之旅已经展期，日期目前仍未确定。不过，阿德恩也说，她已经收到访华邀请函，这一点没有改变，并称当局将继续找寻合适的日期。

阿德恩也否认，新西兰当局拒绝华为参与当地5G网络建设的申请会对两国外交关系造成影响，并坚称新西兰不会受到其他国家的影响，被逼做出决定。

新西兰在野国家党领袖布里奇斯（Simon Bridges）指责阿德恩和副总理彼得斯（Winston Peters）让两国关系逐渐恶化，并称中国和新西兰之间的关系现处在最低潮。

当地反对派和媒体也质问，周六发生的新西兰航空赴华航班被迫折返事件是不是跟两国关系恶化有关。新西兰航空以及两国当局都称这起事件是因行政上出现状况而导致飞机被迫返回奥克兰。