台湾外交部：目前没规划蔡英文访美

美国五位联邦参议员致联名信，盼众院议长裴洛西邀台湾总统蔡英文到美国国会发表演说。台湾外交部今天（12日）说，目前没有规划总统到华府访问，未来会用务实态度与互信、互惠等原则与美方互动。

据联合新闻网报道，参院外委会亚太小组主席贾德纳（Cory Gardner）等参议员日前联名致信给裴洛西（Nancy Pelosi），敦促她邀请蔡总统到国会，在参众两院联席会议上发表演说。不过，前美国在台协会理事主席卜睿哲说，这想法有3项缺失，对美国、中国大陆、台湾都不利。

外交部北美司司长姚金祥今天在外交部例行新闻说明会回应媒体询问时表示，目前没有规划蔡总统到华府访问；外交部会用务实态度与互信、互利、互惠的原则与美方互动，任何高层互访活动都需要有意义，对双方是互惠互利的。

针对卜睿哲的说法，姚金祥说，外交部表示尊重，没有进一步评论。

姚金祥进一步表示，外交部的立场是务实的；以最高目标来说，当然希望高层可以到美国访问，但必须要务实推动。所谓务实的态度就是，要先理解在当前台美关系下，提出的规划是否务实、是否能够执行。

媒体报导，外交部长吴钊燮日前接受美国之音「海峡论谈」访问时表示，这个可能性是有，但必须要通过台美行政部门继续讨论，确保访问是有目的且符合双方利益。他认为，接下来要推动的是真正符合双方利益的交往层级，例如他到美国各地访问，是可以去推动的。

另外，对于喜乐岛联盟总召集人郭倍宏推动修公投法、实现正名制宪，卜睿哲写公开信吁郭倍宏三思。对此，姚金祥表示，外交部没有评论。

对于非政府组织工作者李明哲妻子李净瑜获联邦众议员史密斯邀请，出席美国总统川普国情咨文演说，在美期间也规划拜会美国国会等单位。姚金祥表示，李净瑜访美有助美国各界了解李明哲在中国大陆的处境，外交部基于捍卫民主、人权的立场，对于民间主动发起营救李明哲的作为，提供必要支持。

他说，李净瑜访美期间，外交部提供必要协助，未来也会跟李净瑜与相关民间团体讨论，希望对营救李明哲有所助益。