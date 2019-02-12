苏贞昌施政报告：两岸政策重申蔡英文“四个必须”

台湾行政院长苏贞昌将于15日赴立法院进行上任后首次施政报告，根据已出炉的书面报告，国防、两岸及外交部分，共有九项重点，不过关于两岸仅一项，内容是落实台湾总统蔡英文揭示的“四个必须”与“三道防护网”，依循民主原则及普遍民意推动两岸政策，建构两岸有序交流环境，坚定捍卫国家主权尊严与安全，保障民众权益福祉。

据联合新闻网报道，所谓四个必须，是指今年初蔡英文回应中国国家主席习近平于“告台湾同胞书"40周年纪念会所提出的习五点。当时蔡英文提出"二个不接受”，包括从未接受“九二共识”及不接受“一国两制”，并重申“四个必须”，包括中国大陆必须正视中华民国台湾存在的事实，而不是否定台湾人民共同建立的民主国家体制；必须尊重2300万人民对自由民主的坚持，而不是以分化、利诱的方式，介入台湾人民的选择；必须以和平对等的方式来处理双方之间的歧异，而不是用打压、威吓，企图让台湾人屈服；必须是政府或政府所授权的公权力机构，坐下来谈，任何没有经过人民授权、监督的政治协商，都不能称作是“民主协商”。

至于三道防护网，则是蔡英文日前强调的民生安全防护网、资讯安全防护网及民主防护网。蔡英文解释时曾说，关于民生安全防护网。在最近非洲猪瘟的防疫工作上，对岸政府一直没有依照协议，将疫情诚实、即时通报台湾。一旦猪瘟传进台湾，会造成台湾民众对对岸的负面观感。