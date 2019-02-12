中国商务部：“一带一路”建设取得五方面进展

今年4月中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。中国商务部副部长钱克明今天（12日）表示，目前“一带一路”建设正加快向高质量发展。

据中新社报道，钱克明在当天举行的新闻发布会上，2018年“一带一路”经贸合作规模扩大、质量提升，进展主要包括以下五个方面。

贸易往来快速发展。中国与九个“一带一路”沿线国家签订了电子商务合作文件，促进中欧班列全年开行6363列，运送货物54万标箱，与“一带一路”沿线国家贸易额达1.3万亿美元，增长16.3%，高于外贸整体增速。

投资合作不断深化。据官方统计，“一带一路”沿线国家2018年对华投资60.8亿美元，中国对“一带一路”沿线国家直接投资162.7亿美元，在沿线国家对外承包工程完成额893.3亿美元。

重大项目做优做精。一批互联互通项目陆续落地，马尔代夫中马友谊大桥已通车，亚吉铁路已开通运营，瓜达尔港也具备了完全作业能力。泰中罗勇工业区、中埃泰达苏伊士经贸合作区，以及西哈努克港经济特区亦呈良好发展态势。

自贸区网络加快建设。钱克明称，立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络正在形成。

合作机制逐步完善。在双边经贸联委会和混委会框架下，中国与泰国、肯尼亚专门设立了贸易畅通工作组，与科威特、约旦建立了投资合作工作组，与七个国家建立了服务贸易合作机制，这些机制的建立为“一带一路”建设提供了制度保障。