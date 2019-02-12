华航罢工：机师工会下战帖要求凌晨1点协商

华航劳资协商两度破裂，工会今天（12日）下战帖，要求下次协商在凌晨1时起，开满8小时，让资方体会疲劳。对此，华航表示已收到交通部通知，正通知谈判代表，预计将同意参加第三次劳资座谈；交通部也表示随时欢迎，13日凌晨起启动第三次协商。

据联合新闻网报道，工会今天发布声明强调，要求在“疲劳时段”协商“疲劳航班”。工会表示，由于华航资方在过去两次协商过程与对外发言时，针对工会提出疲劳航班改善之主张，屡屡明示、暗示疲劳航班执勤“并不疲劳”，工会郑重提出要求：下次协商时间改至凌晨一点起，开满八小时。

工会表示，过程中，若有非坐在会议室座位上实质协商之时间（如休息或用餐等），比照华航资方对“飞行时间”与“飞行执勤时间”认定之立场，需自协商时间中扣除。工会并要求协商过程全程对外直播。工会表示，除非华航资方与交通部不同意，只要同意，工会愿意自今天晚上凌晨一点开始协商。

对此，华航发言人刘朝洋表示，华航已经收到讯息，正在通知出席代表，“理论上同意参加”。华航正式回应，已收到交通部通知，正通知谈判代表中，预计将同意参加第三次劳资座谈。

交通部则表示，针对桃园市机师工会华航分会罢工事件，工会要求自凌晨1时起开始第3次劳资座谈会，交通部表示，感谢工会愿意重启座谈，交通部随时欢迎，目前华航方面也回覆乐于配合，也将邀请劳动部及桃园市劳动局代表与会。

交通部指出，目前已协调场地委外单位，将于明（13）日凌晨1时起，于交通部“集思交通部会议中心”5楼集会堂举行，会议依双方及各界要求，全程开放媒体入场拍摄及旁听。另提醒场地管理委外单位及媒体采访单位，其工作人员执行勤务应符合劳基法规范。