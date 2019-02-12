第38届香港电影金像奖入围名单出炉 《无双》大热获17项提名

香港电影金像奖协会12日公布第38届香港电影金像奖入围名单。由周润发、郭富城领衔主演的《无双》成为夺奖大热门，获得包括最佳电影等多个重量级奖项在内的合共17项提名。

据中新社报道，香港电影金像奖合共设有19个奖项，除最佳两岸华语电影奖项以外，《无双》几乎囊括所有具有参选资格的各大表演和技术奖项，唯一失落的两项提名为最佳新演员和新晋导演。

在“影帝”争夺战中，《无双》的两位男主角周润发和郭富城双双入围，他们将与《沦落人》黄秋生、《逆流大叔》吴镇宇、《翠丝》姜皓文共同角逐“影帝”宝座。值得一提的是，姜皓文去年刚刚凭藉《拆弹专家》首夺金像奖最佳男配角，他在《翠丝》中饰演一位跨性别人士，有很多大胆出位的女性角色戏份。

“影后”入围名单包括《无双》张静初、《非分熟女》蔡卓妍、《三夫》曾美慧孜、《非同凡响》余香凝以及《沦落人》Crisel Consunji。当中，张静初和蔡卓妍均是第3次入围香港电影金像奖最佳女主角，两人更曾同在2008年分别凭藉《门徒》《戏王之王》获金像奖“影后”提名，不过最终均未如愿获奖。

最佳电影将是《无双》《红海行动》《逆流大叔》《沦落人》和《三夫》之争；上述5部电影的导演庄文强、林超贤、陈咏燊、陈小娟、陈果同时入围争夺最佳导演。

最佳两岸华语电影则将会在现象级电影《我不是药神》以及《江湖儿女》《你好，之华》《邪不压正》《嘉年华》中诞生。

今年的颁奖典礼将于4月14日在香港文化中心举行。香港电影金像奖协会主席尔冬升称，金像奖的合资格选民由去年的1354人增至今年的1496人，经会计师核实票数，首轮投票的投票率为66.44%，较去年微升。而今年金像奖的主题为“Keep Rolling”，寓意香港电影工作者要一直怀着不变的热诚，迎难而上，为观众带来更多惊喜。