中国四部门开展“春风行动”促转移就业

以“促进转移就业，助力脱贫攻坚”为主题的“2019年春风行动”自今天（12日）起在中国展开。该活动持续一个月，将通过开展主题宣传、组织招聘活动、加强就业服务、引导返乡创业、推进就业扶贫、强化权益维护等措施，支持农村劳动力就业创业。

据中新社报道，“2019年春风行动”由中国人力资源和社会保障部、国务院扶贫办、全国总工会、全国妇联主办。

春风行动是就业服务专项活动重点品牌之一，今年是连续第15年开展。今年活动将重点围绕强化就业服务加以推进，主要包括多渠道搜集岗位，提前发布信息，开展多种形式的招聘活动，做好“面对面”线下现场服务和“点对点”线上信息推送，积极引导市场机构参与，力求服务精准有效。

同时，活动将聚焦提高劳务组织化程度和“三区三州”等深度贫困地区推进就业扶贫，切实帮扶一批贫困民众实现就业。此外，还将强化创业服务和创业培训，加强政策落实，帮助解决实际问题，积极引导返乡下乡创业；发布虚假招聘案例警示信息，加强企业用工指导，积极维护农民工权益；开展各类宣传活动，宣传“劳动最光荣、幸福靠奋斗”，激发劳动致富内生动力。

近年来，中国多地借由春风行动统筹各方资源，重点服务有就业创业意愿的农村劳动力、农村建档立卡贫困劳动力和有用工需求的用人单位，积极促进人岗对接，努力满足企业用工和劳动者就业创业需求。