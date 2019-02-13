特朗普：对延长贸易谈判期限持开放态度 寻求达成“真正协议”

美国总统唐纳德·特朗普表示，如果中美双方接近达成协议，则对延迟3月1日这个避免提高对华关税的最后期限持开放态度，释放出了和解的信号。

中美贸易代表已于本周开始新一轮磋商，美国财政部长姆努钦率领谈判团队已提前抵达北京。据路透社消息，姆努钦今天（13日）在北京表示，希望本周能在中国举行 "富有成效" 的贸易会谈。

据彭博社报道，美国总统特朗普当地时间周二（12日）在内阁会议上对记者们表示：“如果我们接近达成协议，到达我们认为能达成一份真正的协议的地步，我可能会忽略这个最后期限一段时间。”他又补充称，“但是一般来说我不倾向于”推迟提高关税。

避免对中国商品加征关税的最后期限是3月1日。特朗普威胁要将2,000亿美元中国商品的关税税率提高一倍以上。

特朗普此言释放出他愿给中国更多时间来完善协议以结束贸易争端的最强信号。推迟最后期限可能为他与中国主席习近平的潜在会晤铺平道路。但是，特朗普的话也凸显出他希望从北京方面获得改革经济模式的有约束力的承诺，而不单单是增加进口美国商品的短期承诺。

特朗普为达成交易发力，正值他开始为明年竞选连任做准备之际。他表示，自己任内实施的减税与放松监管的措施支撑了美国的经济增长和就业。但是，包括历来支持共和党的农业州在内，在对特朗普的政治前途至关重要的一些州，关税的负面影响已开始浮现。

中层官员周一（11日）开始了相关讨论，为周四开始美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦和中国副总理刘鹤参加的为期两天的谈判做准备。莱特希则和姆努钦已于周二（12日）下榻在北京一家酒店。

特朗普助手表示本周的会谈非常重要，因为他们需要向总统和金融市场展示取得了可信的进展。美国官员敦促中国停止从美国公司窃取知识产权，并承诺开展更加深入的经济模式改革。