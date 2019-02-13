韩国瑜证实3月访大陆南方经济大城

喊出“经济一百分、政治零分”的高雄市长韩国瑜，昨天（12日）证实在二月新马行程后，三月下旬将访问大陆多个南方经济性较强的城市。他强调，访陆最重要是“东西卖出去，人进来”，如果有其他县市首长愿一起前往，他乐意共同进行两岸交流。

据联合新闻网报道，除韩国瑜要赴陆为高雄拼经济，金门县府已预计三、四月组团前往北京、上海等地，主要锁定金门高粱酒在大陆市场的扩展与金门相关民生议题。南投县长林明溱、宜兰县长林姿妙也计划四月登陆招商行销观光。

新北市长侯友宜年后也有出访计划，希望搭配商业交流与农特产行销。新闻局表示，目前还在接洽可能出访的国家和城市，其中不排除和大陆交流。

韩国瑜将于2月24日至28日出访马来西亚、新加坡，行销高雄农渔产品，昨再证实，结束新马行程后，三月下旬访问大陆多个南方经济性较强的城市，接着四月访美，到哈佛大学演讲。

至于到大陆哪些城市访问，韩国瑜说，行程大致决定，但要等与对岸沟通后再向外报告，“不沟通擅自宣布，代表不尊重别人”。被问及是否与大陆官员会面？韩国瑜说，要尊重对方，没经过安排讨论就贸然宣布，对对方不礼貌。

韩国瑜对访陆行程谨慎，被认为与新马行程提早曝光有关。韩国瑜前天在媒体追问下，证实出访新马将与马来西亚农业部长和吉隆坡市长见面；但马来西亚媒体报导，该国农业部副部长沈志勤指部长并未安排相关行程。

对见面行程可能生变，韩国瑜昨表示，很多事情曝光后计划就会生变，他也不晓得为什么隐密的会谈内容会曝光，泄漏外访消息对高雄不是一件好事，毕竟台湾对外处境困难。

林明溱昨天说，去年底选完马上将南投茶叶等农产品销往大陆杭州，中寮柳丁原本滞销，自多了大陆销售管道，价格回升。他表示，已邀集乡镇农会和观光业讨论，四月将带队到大陆，重点在行销南投观光，希望陆客多到南投旅游，刺激观光发展。

林姿妙也要在四月赴陆，参加上海旅游推介会，她说，届时会邀请观光、旅宿及伴手礼品等业界同行，透过与官方、媒体及业界的两岸交流，吸引陆客到宜兰旅游，拼出人潮与钱潮。