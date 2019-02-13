德国不愿将华为排除在5G建设工程外

德国政府各部会代表上周三（6日）开会，已从国家安全、德中外交关系、中国市场潜力和建设进度等层面通盘考量，最后决定不排除使用华为的5G设备，但条件是要提升公共安全标准并加强信息安全。

德国是欧盟第一大国，此项宣示具有重大意义，也让以美国为首的五眼联盟（Five Eyes，缩写为FVEY），成员包括美国、澳洲、加拿大、纽西兰、英国）相当错愕。不过，从德国政府考量的几项因素中可以进一步理解，任何政治上的算计与决策，最后仍然无法排除产业竞争与市场商机的现实考量。

据德国媒体《商报》（Handelsblatt）报道，华为在电信设备与专利技术上，早就执世界牛耳，任何国家要在5G建设上排除华为，本来就有执行上的困难，若被迫一定不能采取特定厂商的产品与技术，当然也要冒着建设进度可能落后的风险。

其次，更重要的因素则是市场商机的考量。5G是未来许多新科技得以实现及应用的基础建设，各国无不积极抢先布局以维持领先优势，因此，不论是相关的周边科技与可能创造出来多元应用，无不成为各国政府最想突破的新商机，当然更没有任何一家企业敢放弃这块市场大饼。

然而，德国情报机构对于华为的主要担忧在于中国情报机构将能够获取科技公司的数据。德国外交部也有此担忧，但警告有鉴于亚洲市场的巨大潜力，最好能避免破坏与中国的关系。

此外，报道也强调德国必须尽快设立5G市场，目的在于成为物联网的领军力量。德国也将在今年三月为5G频段招标。