中国固定翼飞机完成东南极冰盖关键区域航空探测

中国极地固定翼飞机“雪鹰601”在中国第35次南极科学考察期间，顺利完成东南极内陆分冰岭、埃默里冰架南缘等重要航线探测任务。

新华社报道，依托“雪鹰601”飞机，本次科考在南极冰脊B、伊丽莎白公主地、埃默里冰架南缘等区域，开展了大范围、详细的航空冰雷达、航空重力和磁力观测。

中国第35次南极科学考察队领队、中国极地研究中心副主任孙波说：“这对查清这些区域的地质、环境等问题有重要的科学意义，对寻找地球上最古老冰芯，解决东南极缝合带走向和地质演化、冰架海底地形、埃默里冰架动力过程和稳定性等科学问题有重要的科学价值。”“雪鹰601”飞机在世界上首次完成了东南极冰盖关键区域的航空科学探测任务，有助于揭示冰盖演化与稳定性机制，查寻地球古气候环境变化的“源代码”。

南极大陆面积超过1400万平方公里，自然条件恶劣，是地球上最难进入的大陆。针对南极冰盖、南极大陆地质和构造的调查研究近年来极为活跃，航空手段则是大范围、高效获取南极大陆地球物理数据的主要途径。

“雪鹰601”在本次科考期间还执行了中山站至泰山站和昆仑站两个内陆考察站的年度常规后勤保障飞行，进一步积累高海拔区域飞行经验，并为两站运输了相应的补给物资。