中国驻加拿大大使在加媒刊文批驳“中国崩溃论”

中国驻加拿大大使卢沙野于当地时间2月12日在加拿大《渥太华生活》杂志网络版发表题为《中国在“崩溃论”的伴奏中发展壮大》的署名文章，批驳“中国崩溃论”。

据中新社报道，文章说，近期，一些西方媒体掀起了新一轮“中国崩溃论”，这幷不奇怪。每当中国经济稍有放缓、股市出现波动时，这种论调总会“如约而至”。然而，中国经济每次都会如凤凰涅盘般在经历阵痛后再度腾飞，让唱衰中国者“铩羽而归”。

文章说，当前世界经济面临深刻调整，主要经济体政策调整外溢效应凸显，特别是单边主义和保护主义已成为影响全球经济平稳运行的大敌，经济全球化遭遇波折，多边主义和自由贸易体制受到冲击。世界银行、国际货币基金组织、世贸组织等纷纷下调全球经济增长预期和货物贸易增长预期。

卢沙野指出，2018年中国经济运行依然总体平稳、稳中有进。穷则独善其身，达则兼济天下。中国坚定不移地奉行互利共赢的开放战略，主动将关税总水平由9.8%降至7.5%，进一步扩大进口，放宽市场准入，完善营商环境，推动多双边合作深入发展，构建开放型世界经济，寻求与各国共享未来，为世界经济增长贡献中国力量。

文章坦言，受世界经济增速放缓影响，当前中国经济发展也遇到了一些突出矛盾和问题。这都是前进中遇到的问题，由于中国国情不同，它们所呈现的特点和带来的经济影响同世界其他国家类似问题有所不同。比如政府债务问题，中国政府总体债务水平仍处于安全线以内，且70%以上的政府债务是投资型且有收益的，加上中国经济依然保持较快增长、国民储蓄率超过40%，中国拥有足够的能力处理好政府债务问题。再如中国股市波动较大问题，这是因为世界经济复苏乏力、中国内部调结构去杠杆共同引发的阵痛。但与美国股市体量庞大、高位累积风险、与实体经济出现较大背离所不同的是，中国股市规模较小，只相当于GDP约70%，而美国股市规模相当于GDP的166%，中国股市波动对经济的影响，小于美国股市波动对其经济的影响。

文章强调，中国经济40年高速增长的奇迹，正是在多轮“中国崩溃论”的伴奏下创造的。“中国崩溃论”之所以一再“崩溃”就是因为发表这种言论的人不是从中国经济的实际情况出发来分析问题，而仅仅从西方经济学书本出发来“套”中国经济现实。殊不知中国的国情与西方发达国家有天壤之别。当然，也有些人不是从经济的视角，而是用政治的思维看待中国经济。这样“中国崩溃论”往往只是他们的主观臆想，而非客观现实。

卢沙野在文中反问：“试想，如果一个拥有6.5%以上增长率的经济体都要‘崩溃’了，那么那些只有1—2%增长率的发达经济体该用什么词来形容呢？”

文章说，中国作为世界第二大经济体，其经济表现对世界经济发展具有举足轻重的作用。我们还是应该盼着中国经济好起来，而不要总是盼着它“崩溃”。中国经济要是真的崩溃了，对谁都没好处。