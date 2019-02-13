上海首个海外人才“一站式”服务中心全面升级

上海长宁区人力资源和社会保障局局长陈新华今天（13日）在新闻吹风会上表示，“上海虹桥海外人才‘一站式’服务中心将全面升级，进一步提升海外高层次人才专窗的服务能级，在虹桥街道增设外国人来华工作许可受理专窗，服务范围从区级延伸到社区。”

据中新社报道，上海虹桥海外人才“一站式”服务中心于2016年3月21日挂牌成立，通过该中心，外国人、台港澳人员就业证，华侨华人事务，出入境证件，外国专家证，海外人才居住证（即俗称的“B证”）等多项业务可通过同一个办理大厅得以解决，这在上海尚属首次。目前，该中心正在争取将上海市人力资源和社会保障局留学生回国落户业务也纳入其中。

上海虹桥海外人才“一站式”服务中心自成立以来，便力争为海外人才提供优质、高效、便捷的专业化服务，实现了从“多处奔波”到“一站受理”，从“不超时限”到“尽快办结”，从“多次往返”到“最多跑一次”的转变。

例如某公司办理外籍专家的外国人来华工作许可延长过程时，从进门取号、排队、办理到拿到延期许可证，仅用时47分钟。

为了进一步让“让企业少跑腿，让数据多跑路”，“一站式”服务中心在虹桥街道增设外国人来华工作许可受理专窗。陈新华说：“将服务范围延伸至社区，可以让辖区内的企业和外国人就近申请办理，节省他们的时间和成本，我们还计划未来让更多的业务服务‘走进’社区。”

截至2018年底，上海虹桥海外人才“一站式”服务中心共发放外国人来华工作许可证11719张，出入境证件办理28000余人次，发放台港澳就业证件1657张，华侨华人、台胞业务、海外人才居住证业务咨询共计1135人次。

据陈新华介绍，“一站式”服务中心未来将大力推进人才服务“一网通办”力度，在数据融合提速、线上线下融合贯通方面“出实招”，并将积极做好跨区域、跨地区办理业务的准备，进一步扩大服务大虹桥、辐射长三角、面向全世界的服务效果。