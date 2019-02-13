周小川获英国《中央银行》终身成就奖：对公共利益有强烈理解

当地时间2月12日，英国中央银行业务出版社（Central Banking Publications，下称《中央银行》）公布了2019年包括最佳中央银行在内的一系列年度奖项，其中，中国人民银行原行长周小川获得终身成就奖。

据澎湃新闻报道，对这位在2018年3月退休的前中国央行行长，《中央银行》称周小川对中国央行、中国乃至其他地区的经济有着重要影响。

《中央银行》称，周小川在任期间，在追求公共服务方面表现出高度的诚信，他将学术的严谨性引入到现实的决策中，充当了务实的政策制定者，并对公共利益有着强烈的理解。周小川的领导能力反映在中国人民银行的机构能力和信誉度得到显着提升上，并帮助中国人民银行成为中国最高宏观经济问题的解决者之一。

在《中央银行》看来，作为一个大胆的改革者，周小川也有着不可磨灭的印记，他在汇率和利率自由化，金融服务和资本市场改革、资本账户可兑换和人民币国际化方面发挥了关键作用，所有这些都是在其强大的理论基础上制定的。

在回顾了周小川在亚洲金融危机、面临的货币政策挑战、2005年汇改、人民币国际化等关键事件后，在文章的最后，《中央银行》称，作为中国人民银行行长，周小川并没有看到他的市场愿景完全实现，但他可以继续影响中国和全球的货币改革，更重要的是，他为继任者创造了中国人民银行的机构能力。

《中央银行》从2014年开始进行这一奖项的评选，此前获得这一荣誉的是前美联储主席保罗•沃克尔、前法国央行总裁雅克•德•拉罗西埃尔（Jacques de Larosière）、前马来西亚央行行长阿齐兹（Zeti Akhtar Aziz）、前美联储副主席唐纳德·科恩（Donald Kohn）、前台湾中央银行行长彭淮南。