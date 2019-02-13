韩国瑜提两岸“你侬我侬” 总统府：赶快专心市政

高雄市长韩国瑜对两岸关系提出“你侬我侬”的新论述，总统府发言人张惇涵今天（13日）表示，建议韩市长还是尽快回到市政上，尽早落实他的政见，至于两岸事务属于总统职权，过去国际社会也多数给予肯定。

据《中时电子报》报道，喊出“货出的去，人进的来”口号当选高雄市长的韩国瑜，就任后的两岸关系主张成为各方瞩目的焦点，继日前韩国瑜上任后，为拼经济行销高雄，继日前表示两岸形同“指腹为婚”后，更进一步对两岸关系提出“你侬我侬”的新论述，认为两岸在这框架下可以做很多事情，会比柯文哲的“两岸一家亲”更强烈，为发展经济打下基础。

总统府今天召开例行记者会，对韩国瑜接受媒体专访的发言，张惇涵指出，韩市长上任一个多月个，他个人也是来自地方，相当能够深刻的理解和体会到市政千头万绪，建议韩国瑜还是尽快回到市政上。

尤其韩国瑜在选举过程之中以及当选之后，都提出非常多的政见，他说，相信高雄市民都希望他能尽早落实这些政见。

至于两岸事务，张惇涵强调，这是总统职权，过去三年总统在两岸和国际事务上的作为，国际社会多数肯定，也给予台湾更多支持，这些讯息在这段时间，国人同胞在很多国内媒体上和国际媒体上都可以看到。

媒体进一步追问，韩国瑜希望政府能松绑两岸政策，府方是否同意这样的看法？张惇涵则重申，蔡英文总统和政府的立场非常一​​致，政治人物说过的话也都必须被检视，韩说过他练过龟息大法，可以上山打老虎，既然如此，希望他赶快专心市政。