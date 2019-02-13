今年春节期间中国移动数据流量消费增长翻倍

据中国工信部网站消息，2019年春节假期（2月4日—2月10日），基础电信企业认真落实工业和信息化部对春节期间通信保障工作的部署和要求，多措并举确保通信网络运行安全、稳定、优质，满足广大用户日益丰富的春节期间线上线下融合消费需求，有效保障景区、热点区域的通信需求。

人民网报道，移动数据流量消费增长翻倍。在拜年方式视频化、春节活动视频分享化、线上线下融合业务普及化和流量资费一体化等多因素推动下，春节假期7天，移动互联网流量消费了195.7万TB，在去年春节超两倍增长基础上翻倍，同比增长130%。用户使用手机进行线上线下节日消费，春节期间7天每日流量消费基本相当，除夕和初一两天的移动数据流量消费分别同比增长118%和122%。在各类公益短信和企业拜年短信的拉动下，春节假期全国移动短信发送量133.3亿条，同比增长7.7%。微信音视频通话、网络红包等拜年方式已成用户习惯，腾讯官方数据显示，除夕到初五期间，微信发送总量较去年同期增长64.2%；8.23亿人参与微信红包收发活动，同比增长7.12%。越来越多用户在春节期间选择出游，以及保持运动和读书等良好生活习惯，在用户非常驻地的微信支付消费共12.4亿笔；微信运动全体用户合计走出9.63万亿步，同比增长50%；微信读书用户共阅读1510万小时。

便民措施让节日生活更便捷高效。基础电信企业利用微信公众号、手机APP、官网等手段，为返乡用户提供线上下单线下配送的便捷服务，在全国各火车站、汽车站等开设游子卡、返乡卡受理点，开展新春贺卡送流量红包等促销活动。中国移动优化国际漫游资费，提供2-15天出境游不限量资费包，满足用户在全球220个国家和地区出游需求，围绕“返乡、回家、团圆”年节特点推出春节流量假日包，突出随订随用的特点。中国电信提供港澳台流量9.9元/天的优惠套餐。越来越多用户通过手机进行节假日即时消费，生活服务更加便捷，美团官方数据显示，生活服务在线渗透率较高的北京和上海两个城市，春节期间通过平台消费的用户数分别增长14%和16%。

多措并举保证网络安全、畅通、优质。各电信企业采取了包括节前开展保障预案修订更新和任务演练，节日期间严密组织网络监控和现场巡查，优化交通枢纽、庙会、旅游景点、购物中心等人流密集和业务量激增的热点区域的无线网络等措施，为各地举办的春节民俗活动、文化展览等多样化的新年活动提供了有力的保障。春节期间，中国电信出动通信保障人员共计4.1万人次，其中值班值守3.6万人次，应急保障3255人次。中国移动启动I级重大节假日保障机制，提前开展应急预案制定和演练，确定了81项重点保障任务，针对1258个重要区域开展专项保障工作。春节期间未发生重大网络安全事件，未出现较大通信网络故障。

此外，5G创新圆满完成春晚直播任务。基础电信企业高质量支撑了2019年央视春晚主会场与三个分会场的网络保障，在深圳分会场实现利用5G技术开展4k超高清的视频直播。中国电信在深圳分会场投入了全国第一台全网通5G应急通信车，实现2G/3G/4G/5G移动网络一站式应急覆盖能力。中国移动建设多个5G基站，完成数百次演练，出动保障人员1200人次，圆满完成春晚深圳分会场“5G+4k”超高清直播任务。