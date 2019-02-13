中国外交部：美方动用国家力量打压中国企业极不道德

据中国外交部网站消息：在2月13日外交部例行记者会上，有记者问：“我们注意到，美国国务卿蓬佩奥在匈牙利警告匈方如部署华为设备将导致两国合作困难后，他在访问斯洛伐克期间表示，有必要防范中国通过经济和其他方式造成斯方对华依赖并操纵斯政治体制，美希确保美朋友伙伴知悉采购中国商品存在安全风险。此外，蓬佩奥在访问波兰时又表示，如果波兰放弃与中国合作将有利于美在波部署军事基地。中方对此有何评论？”

外交部发言人华春莹说：“和大家一样，我们也关注蓬佩奥国务卿中东欧之行，对他的相关言论表示关切。我想说的是，中国与美国有着根本的不同：干涉别国内政从来不是中国的政策，操纵别国政治也绝非中国的兴趣和特长。这个世界上，到底是谁长期以来，包括直到现在都热衷于干涉别国内政、不择手段操纵别国政治甚至推动寻求别国政权更迭，国际社会对此都看得清清楚楚，也都有自己明确的判断。”

华春莹表示，美方在拿不出任何确凿证据的情况下，编造种种“莫须有”的罪名，炮制各种各样的“威胁论”，实质只有一个，就是动用国家力量打压中国企业的正当发展权利和利益，以政治手段干预经济行为。我认为这是极其虚伪、极不公正，也是极不道德的。希望美方能真正遵守自由公平竞争的市场原则，真正维护公平、公正、非歧视的市场环境。

华春莹还说：“我还想送美方一句中国古人的话：勿以善小而不为，勿以恶小而为之。希望美方能够多做一些有利于世界和平稳定和发展的好事。”