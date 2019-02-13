美印太司令：美关切北京不排除对台动武

美国印太司令部司令12日表示，美方仍关切中国大陆在两岸的军事扩张，以及不愿意排除使用武力解决两岸问题。

据联合新闻网报道，美国印太司令部司令菲利普·戴维森（Philip Davidson）在给美国国会的证词指出，基于台湾关系法，印太司令部将与台湾军方交流，使台湾能维持足够的自我防卫能力。

戴维森的书面证词提及台湾，其中重申美国反对任何片面改变台海现状的举措，美方持续支持双方应以两岸人民都可接受的方式、范围和速度，和平解决两岸问题。

证词指出，中国大陆不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项；美方仍关切大陆在海峡两岸的军事扩张，北京不透明的军事能力，以及其不愿排除使用武力解决两岸问题。

戴维森表示，台海的和平与稳定符合美国长久利益，乐见两岸双方采取措施缓和紧张局势，改善两岸关系。

另据美国之音报道，戴维森还表示，中国大陆是美国面临的远期最大战略威胁，而美陆之间的竞争已上升到代表两种不同价值观之间的一场较量。

他表示，中国大陆是美国在印太地区和美国所面临的长期最大战略威胁。我们正面临在价值观上根本性的严重分歧，这会导致对未来两个不可协调的愿景。北京通过恐吓和胁迫的手段推广自己的意识形态，让现行的以制度为基础的国际秩序变形、破裂，并取而代之。