中国人民解放军海军“拉萨舰”已公开亮相

据澎湃新闻网报道，中国人民解放军海军一艘以西藏自治区首府拉萨市命名的战舰近日在青岛市当地媒体上公开亮相。

根据中国《海军舰艇命名条例》，一级舰（航母、战列舰、巡洋舰）和核潜艇由中央军委命名，二级舰（驱逐舰、护卫舰、潜艇、大型登陆舰）和下级别舰艇由海军命名。其中，巡洋舰以行政省（区）或直辖市命名；驱逐舰、护卫舰以大、中城市命名。

2018年以来，拉萨市和海军协商以拉萨市命名一艘海军战舰的工作一直备受关注。

拉萨市民政局2018年7月答复一名来信者咨询“拉萨舰”命名工作进展时表示，“目前，将初步和某海军部队对接万吨驱逐舰，命名为‘中国人民解放军海军拉萨舰’。”

当时，这名来信者写道：“目前全国省会城市驱逐舰命名就拉萨工作滞后了，据我所知，目前省会和首府中就拉萨没有命名了，比如乌鲁木齐舰、呼和浩特舰、西宁舰都已经获得命名，并已经服役，按照海军舰艇命名规则，省会和首府均可以接受命名，所以拉萨市民政部门的命名工作为何如此滞后，作为一位拉萨人，希望民政部门能够引起足够重视，这对于宣传拉萨这个名扬海内外的旅游胜地是十分重要的，所以尽快向海军提交命名申请是万全之策，切不可怠慢了，拉萨市民等不起，西藏人民也等不起。”

拉萨市民政局当时的答复称，“首先感谢您对拉萨市经济社会发展的关心，2018年5月份您也来信，就海军拉萨舰命名事宜进行了咨询，市民政局及时向相关单位咨询了申报程序，并推进此项工作。目前，将初步和某海军部队对接万吨驱逐舰，命名为‘中国人民解放军海军拉萨舰’。”

2018年7月25日，“环球时报”官方微信曾以《拉萨人民急了：其他省会都有我们却没有！结果一个超级大惊喜砸晕》为题报道了上述信息。

随后，“拉萨舰”命名工作在2018年底取得了重要进展。

拉萨市政府网站“市长信箱”栏目公布的拉萨市民政局2018年12月19日对一名来信者的答复《拉萨舰命名工作跟进》披露，“目前已和海军部队协商将一艘055型万吨导弹驱逐舰被命名为拉萨舰，此项工作已完成。”

上述万吨驱逐舰即中国海军新一代导弹驱逐舰055型导弹驱逐舰。2017年6月28日，海军055型导弹驱逐舰首舰在上海江南造船（集团）有限公司举行下水仪式。该型舰是中国国完全自主研制的新型万吨级驱逐舰，先后突破了大型舰艇总体设计、信息集成、总装建造等一系列关键技术，装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器，具有较强的信息感知、防空反导和对海打击能力，是海军实现战略转型发展的标志性战舰。

除上海江南造船（集团）公司之外，中船重工集团旗下大连船舶重工集团公司（简称大船集团）也在建造055型导弹驱逐舰，其中两艘于2018年7月同时下水。



