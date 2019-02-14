剑指马吴？台退休高官管制赴陆 民进党列优先法案

台湾立法院明天开议，民进党团决定将限制退休高阶将领及政务官赴中国大陆管制十五年的“两岸人民关系条例”列为优先法案，另外涉及国家机密人员出境三年管制期改为最长六年的“国家机密保护法”，也将优先修法。

台湾《联合报》报道，两大法案卷土重来，除了因应大陆居住证等衍生议题，加强管制退休高阶将领赴陆，前总统马英九、前副总统吴敦义也受影响，若法案在今年5月20日前通过，两人未来出境与登陆计划恐将受阻。

现行国家机密保护法规定，正副总统卸任后三年内，需经总统府同意才能出境；马英九卸任后，蔡政府便曾否决他前往香港访问。马英九的三年管制期将于今年5月20日届满，他日前表明管制期满，有意访问中国大陆；吴敦义日前也表示，如果5月20日后没有列管，会慎重考虑出席国共论坛。

陆委会发言人邱垂正表示，退休将领和政务官赴陆管制十五年的“两岸人民关系条例”，一旦经立法院修改通过，马英九、吴敦义等人都将适用。不过，他强调这个法令修改不是针对任何人。

邱垂正表示，修法限制退离职十五年内文武职高阶官员赴陆参加政治活动，列管对象包括曾任机敏机关政务副首长以上，马英九、吴敦义都适用；在管制的十五年内，这些离退休人员要赴陆必须经原任职机关许可。

民进党团总召柯建铭昨天（13日）证实，攸关退休高阶将领及政务官赴陆管制十五年的“两岸人民关系条例”修法，将列为优先法案。草案明定，违反者最重可终身剥夺月退俸，或最高处五百万元（新台币）的罚锾。

此外，去年三月立法院司法及法制委员会通过初审，国家机密核定人员、办理国家机密事项业务人员，退离职或移交国家机密后，出境需经原服务机关核准，出境管制期限仅能延长，管制时间最长可达六年。在民进党团主导下，此案新会期也将优先通过。

马英九办公室对此表示，攸关民生的罢工和能源等问题，蔡英文政府和民进党立委不去解决，只是一再拚政治搞意识形态，针对性修法，违宪蛮干，社会自有公评。国民党发言人欧阳龙表示，修法明显针对马英九和吴敦义而来，尤其在明年总统大选前强行修法，显露民进党对自己的两岸政策完全没有信心，所以管制马吴，而且能管制多久就管制多久。