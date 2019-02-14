海口工商对椰树集团涉嫌发布违法广告立案

据《海南日报》报道，2月13日获悉，海南省海口市龙华区工商局已对海南椰树集团涉嫌发布违法广告的行为进行立案调查。同时，对其涉嫌违反广告法的广告牌进行依法拆除。

报道指，近两年，凭借画风清奇的广告包装，尺度大胆的宣传文案，衣着暴露的代言人，椰树椰汁多次登上热搜榜，在网络上掀起热议的同时也招致大量质疑。

最近有媒体爆出，椰树椰汁更换2019年新包装，依旧延续以往“大胸美女”风格。最近的文案将产品定性为“丰胸神器”，被质疑虚假宣传。

广告语“每天一杯椰树牌椰汁，曲线动人，白嫩丰满”让人浮想联翩。除了包装外，椰树椰汁电视广告的尺度也十分大胆，视频画面显示，几名穿着清凉暴露的丰满女性手举椰树牌椰汁，在沙滩上嬉笑奔跑，让网友直呼“辣眼睛”。

椰树集团官网资料显示，椰树集团前身为1956年建立的国营海口罐头厂，1981至1985年期间连续亏损，濒临破产。自1986年，“椰树”在创始人王光兴的带领下，推行“破三铁”等四项超前改革，已发展成为中国最大天然植物蛋白饮料生产企业。

公开报道显示，椰树集团因广告低俗而多次被质疑。早在八年前其就因恶俗广告遭到批评。

据报道，2009年前后，椰树集团旗下多款产品的广告，如“老婆喜欢老公喝椰树牌石榴汁”、“怕不行，喝椰树牌石榴汁”、“木瓜饱满我丰满”等广告词，在社会上引发了巨大争议。

有消费者呼吁应当将椰树广告归进扫黄打非范畴，不过也有人认为椰树产品消费者群体为成年男性，其宣传语无可厚非。

2月13日从海口市工商局获悉，龙华区工商局已对海南椰树集团涉嫌发布违法广告的行为进行立案调查。同时对其悬挂在企业门口周边的、涉嫌违反广告法的广告横幅进行依法拆除。

海口市工商局相关负责人表示，市场监管部门将严格依法依规查处违法广告，切实维护健康有序的市场秩序，保障消费者的合法权益。