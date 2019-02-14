机师罢工第七天 华航劳资上午10点再战

华航劳资昨天（13日）凌晨1时起连续11小时进行第三次协商，仅针对纠结已久的航班派遣人力案达成初步共识，罢工依然持续。今天上午10点劳资双方将继续开会协商，商讨其他议题。

据台湾《自由时报》报道，华航机师罢工今天迈入第7天，昨天劳资针对改善疲劳航班达成初步共识，飞行时间8小时以上航班改派遣3人、12小时以上4人派遣，至于8小时以下的深夜红眼、低飞时等特殊航班，华航则同意安克拉治─纽约、帛琉、西安、重庆红眼货机、关岛等五特殊航班先增派。但针对第2项副驾驶升训制度透明化、保障国籍机师工作权，协商逾4小时仍无共识。

机师工会另提出10条“低飞时、高工时”特殊航线，要求加派人力，但华航认为，去年红眼航班共1036班，平均一名机师1个月不到1班，且勤前、勤后休息时间足够，若10条航线全部加人，估计1年得再增加约4.5亿（新台币，下同）人事费用，加上住房等其他附带支出甚至上看7亿。

昨天华航劳资双方仅完成机师工会罢工诉求的五分之一的项目协调，今天上午10点双方将持续协商，包括机师培训、禁搭便车条款等，其中不少涉及介入华航公司管理权责，对于华航其他坚守岗位员工恐不公，预计要达成共识有甚大难度，将是一场困战。