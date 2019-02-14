是否选总统？吴敦义：准备了30年仍未“下决断”

国民党主席吴敦义今天（14日）上午接受广播节目专访时，被问到是否准备好参选总统，他表示，自己担任公职三四十年来，“都是为国家未来做事准备，若论准备时间，我最长、最周到”，但他也说，“我准备了30几年，但真正要不要选的准备，这段时间要考量，我不是‘考虑’的问题，而是‘下决断’的问题。”

据台湾《自由时报》报道，对于主持人追问，未来国民党竞争总统人选的名单是否可能不会有他？吴敦义回应，“现在还不能确定”，如果其他参选人都准备充裕，符合总统候选人的高度，他会尊重党的决议，他强调，要不要挑重担是一个严重考验，不是只有意愿与意志的问题，还要考虑党团结与获胜以及选举经费问题，“我要考虑有没有自筹能力，道理就在这上头。”

至于是否有可能就不参加竞选？吴敦义说，“的确有这种可能”，而且国民党内有一种声音，未来谁选总统，就应该担任党主席，他也不排斥这种主张，“虽然这种声音是多还少？我也在考虑。”

吴敦义还表示，只要国民党有适当的人选，品德、操守、能力与政绩都好，对国家、人民忠诚不二，过去的政绩也都能兼顾廉与能，并经正常管道的推选，他就会一起帮忙辅选，目前他在几位参选人中做衡量，如果有这样的人，他何必参选？

至于党内有声音支持高雄市长韩国瑜参选，吴敦义表示，他保持完全开放，也不评论，他不能有任何主张，“因为中间有两极观点”，一个是韩国瑜刚当选市长，另一个是“声量不等于真正支持量”，他要保持完全开放态度，“那一位同志要表达参选，我不能说这个人不行，或就是这一个，要经过完全的机制。”