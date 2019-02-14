中国1月以美元计价出口增9.1% 进口降1.5%

中国海关总署今天（14日）公布，以美元计价1月出口同比增长9.1%，进口同比下降1.5%，路透社调查预估中值分别为-3.2%和-10%。

综合路透社和中国《新京报》报道，数据显示，1月贸易顺差为391.6亿美元，扩大1.1倍，高于路透社预估中值的顺差335亿美元。

以人民币计价，中国1月出口1.5万亿元，同比增长13.9%；进口1.23万亿元，增长2.9%；贸易顺差为2711.6亿元，扩大1.2倍。1月中国货物贸易进出口总值2.73万亿元。

路透社此前综合30家机构预测中值结果显示，中国1月出口同比料继续负增长，不过在春节前抢出口及近期中美贸易摩擦边际有所缓解等因素下，降幅将较上月有所放缓；虽然中国在1月调低了部分商品进口关税，并加大进口数量，但因基数较高叠加内需放缓，预计进口同比降幅扩大至双位数；贸易顺差则较上月有所收窄。

海关总署表示，对欧盟、亚细安和日本等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。1月份，中欧贸易总值4448.4亿元，增长17.6%，占中国外贸总值的16.3%。其中，中国对欧盟出口2665亿元，增长20.5%；自欧盟进口1783.4亿元，增长13.5%；对欧贸易顺差881.6亿元，扩大37.7%。



中美贸易总值为3158.2亿元，下降10.1%，占中国外贸总值的11.6%。其中，中国对美国出口2521.1亿元，增长1.9%；自美国进口637.1亿元，下降38.6%；对美贸易顺差1884亿元，扩大31.2%。



中日贸易总值为1853.4亿元，增长6.5%，占我外贸总值的6.8%。其中，对日本出口906.4亿元，增长10.3%；自日本进口947亿元，增长3%；对日贸易逆差40.6亿元，收窄58.4%。



机电产品和劳动密集型产品出口均增长。1月份，中国机电产品出口8575.1亿元，增长11.5%，占出口总值的57.1%。其中，电器及电子产品出口3815.1亿元，增长8.7%；机械设备2460.3亿元，增长13.6%。此外，钢材出口619万吨，增加33.3%；汽车9万辆，增加16.3%。



海关总署表示，中国原油、天然气等商品进口量增加，铁矿砂、大豆进口量减少，大宗商品进口均价涨跌互现。