抛“国家”论述 柯文哲：台湾内部要先有共识

台北市长柯文哲昨天在一场论坛中表示，统独是假议题，其实“国家”两个字就能解决台湾现在的问题，“国”是中华民国，“家”则是台湾；外界认为，这是他继两岸一家亲之后，再次抛出两岸相关论述。柯文哲今早（14日）受访时强调，中华民国、台湾应该还是现在的最大公约数，内部要慢慢先有共识，否则如果自己都乱成一团，怎么和对岸、美国谈？

据台湾中时电子报报道，针对昨天提出“国家”一词，柯文哲今天表示，处理对岸或美国，台湾内部要先有共识，而他发现国家是一个“应该在台湾是最大公约数，就是中华民国跟台湾是最大公约数”，慢慢寻求一个共识，如果内部都乱成一团，怎么跟对岸和美国谈？

至于这是不是他的两岸新论述，柯文哲回应，统独是假议题，但是是真问题，假议题是因为，美国现阶段不可能让台湾独立或统一，这是美国的底线，但虽然统独现阶段是假议题，但在台湾社会是真问题，真的把台湾搞垮了。

至于中国大陆能不能接受这个讲法，柯文哲仍坚持，如果内部都没办法有共识，外部更没办法谈，先尽量寻求内部共识，在这共识为基础上，才能跟中美说明与协调。

而对于这样的论述能降低原本抛出“两岸一家亲”的冲击？柯文哲说，两岸一家亲是表明一种态度，“我们表明我没有要为敌、故意搞去中化或去蒋化，表达愿意交流，但转过头，国防经济该准备要准备啊，国际政治还是非常现实”；他之前去荷兰，为什么有的城市特别友善，因为台商有捷安特、华硕在那里，对方就特别友善，如果没有大厂，那就应付应付，经济实力与国防还是最根本的。

近日，无论在两岸或经济论述上，都被频频拿来与高雄市长韩国瑜比较，柯文哲则仅表示，他只能回答他自己的部分，其他要去问韩国瑜。