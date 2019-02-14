台监察院认定管中闵违法兼职 批知法犯法

台湾监察院今天（14日）针对台大校长管中闵违法兼职案召开记者会，会中公布管中闵在2002年至2017年间，未依规定申报的兼职所得，总计高达约1800万元（新台币，下同，约80.6万新元）；由于管中闵兼任中山大学合聘教授，以及国泰金控首席经济顾问的首年均有申报，因此负责调查此案的监委认为管难谓不知情，“知法犯法，违失情节核属重大”。

据台湾《自由时报》报道，针对管案，监察院上月中以七比四的票数，通过弹劾管中闵，昨天下午再召开教育及文化委员会，通过本案调查报告，除了列出4点调查意见，也详列管中闵16年内曾于政大、中央、暨大、壹周刊、国泰金控、台湾经济研究院、两岸企业高峰会及勇源教育发展基金会等单位兼课或兼职，未申报兼职所得约1800万元。

调查报告中特别提到，管中闵于2007年6月20日至23日之间，曾申请赴西安交通大学金禾研究中心讲学，该大学的邀请函已注明“有关落地的食宿费用由我校负担”，但依中研院函复资料，管中闵却仍申请支领访问该校3日的日支生活费357美金；期间有无重复领取，将移请中研院厘清并依法处置。

此外，报告指出，管中闵于台大任教期间，另于政大、中央、勇源基金会、壹传媒、暨大、台经院、两岸企业家峰会等单位兼职，却均未向台大报准；管中闵于2009年10月至2012年1月、2015年10月至2017年12月间，于国泰金控兼职，平均每年领取约150万元报酬，却仅于第1年曾向台大提出申报获准。

监委表示，上述情节已违反教育人员任用条例、公立各级学校专任教师兼职处理原则，及台大教师聘约等规定，应依台大教师惩处要点及组织规程等规定惩处；教育部为教育主管机关、台大为国内高教领头羊，均应依法行政，核实办理。

另外，管中闵于中研院任职期间，另于政大、中央兼任讲座教授，也曾赴勇源教育发展基金会兼职并领取报酬，但均未经中研院许可，违反公务员服务法等规定。但管中闵于中山大学担任合聘教授的兼职，却有向中研院报准，可见管对于公务员服务法的相关规定，实难诿为不知；“知法犯法，违失情节核属重大”。

最后，管中闵于2012年2月6日至2015年2月3日间，身为高阶政务官乃至机关首长，却违反公务员服务法“禁止兼职”规定，固定以匿名方式“常态性”为壹周刊撰写社论，年领约65万元兼职报酬，严重损害公务纪律及败坏官箴。