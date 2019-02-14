调查：逾九成中国大城市青年上班族被通勤问题所困扰

一项调查显示，超过九成的受访中国大城市青年上班族被通勤不便的问题所困扰，交通拥堵、耗时长和距离远是受访青年面临的三大通勤难题。

据《中国青年报》今天（14日）报道，中国青年报社社会调查中心联合问卷网上周对1966名在大城市工作的青年进行的一项调查显示，93.3%的受访大城市青年上班族被通勤不便的问题所困扰。

具体来说，受访青年最常遇到的通勤问题是：交通拥堵（66.9%）、耗时长（61.5%）和距离远（50.5%）。

调查中，85.3%的受访青年坦言通勤不便降低了自己的幸福感。具体来说，最大的影响是降低工作效率（65.2%），然后是每天情绪不佳（59.5%）和睡眠不足（57.9%）等。

华东师范大学应用心理学系教授徐光兴说，一个城市如果通行不畅，就等于一个人的血管堵塞。“交通问题会让人产生压力和焦虑情绪，时间长了，这种感受只会更强。长此以往，整个社会的人就变得比较急躁，大家都抢着要赶快通行，人与人之间的关系就会变得紧张”。

徐光兴认为，当下1个小时左右的通勤时间是正常的。要改善通勤问题，城市交通指挥中心要作出应对和改善，企业可以施行错峰时间制，道路上的提醒标语等人性化措施可以做得更明确更到位。“从心理上，大家要提高自身素质，讲究礼让，遵守交通规则。交通拥挤是国际性难题，基本每个城市都有。有时候不是大家走不了，而是都争先恐后才导致拥堵在那里，造成道路或步行拥挤现象”。

被问及如何解决年轻人的上下班问题时，69.0%的受访青年希望公司向员工提供租房补贴，让员工居住到离单位近些的地方，61.9%的受访青年希望公司制定员工错峰上下班制度，54.5%的受访青年期待做好市政规划，推进职住平衡。