中国农业农村部：春耕扩大大豆油料生产

中国将在今年深入推进种植结构调整，增加紧缺产品供给。种植结构调整重点是巩固玉米调整成果，适当调减低质低效区、地下水超采区水稻和小麦面积，扩大大豆和油料生产。

据新华社昨天（13日）报道，中国农业农村部部长韩长赋在全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议上说，巩固发展农业农村好形势，特别是稳定粮食生产、保障主要农产品有效供给，具有特殊重要意义。要把稳住粮食生产作为今年农业农村工作的头等大事，确保粮食产量稳定在2018年水平，要坚定不移深化农业供给侧结构性改革。

报道称，春播是中国全年农业生产的大头、占全年农作物播种面积的近50%，也是安排作物茬口、调整种植结构的重要节点。

韩长赋指出，要继续优化“镰刀弯”等玉米非优势区作物结构，把立地条件差、产量低而不稳的玉米减下来，把玉米生产功能区、优势区的产量提上去，实现供给总体稳定。要加大三江平原地下水超采区井灌稻调减力度。启动实施大豆振兴计划，东北地区要利用玉米大豆生产者补贴和轮作补助等手段，调动农民扩种大豆积极性。黄淮海地区要鼓励推行麦豆两熟轮作模式。西南地区要因地制宜推广玉米大豆间套作，发展优质食用大豆。

农业农村部要求，各地要聚焦重点，打好春季田管和春耕备耕这场硬仗。抓住气温回升的有利时机，搞好肥水管理，突出抓好防旱防寒，促进苗情转化升级。大力推行专业化统防统治，推广高效低毒农药和先进施药技术。做好农资储备和调剂调运，开展春季农资打假专项整治行动，保障春耕备耕期间农资质量可靠、市场稳定。