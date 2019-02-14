中国第二艘901型大型综合补给舰据悉正式入役

中国第二艘901型大型综合补给舰据知已正式入役。

据中国观察者网今天（14日）报道，《简氏防务周刊》12日称，901型“查干湖”号大型综合补给舰已经入役，舷号为967。这是人民海军的第二艘901型大型综合补给舰，人民海军的远洋支援力量在稳步向前推进。

“查干湖”号大型综合补给舰于2017年上半年与广州国际造船厂下水，并于去年12月末刷号，这意味着该舰于去年年末或今年年初正式入役。此前，有网民拍摄到“查干湖”号部署在湛江军港的照片，入役以后，“查干湖”号将部署于南部战区海军。

901型综合补给舰是中国人民解放军海军最新一代超大型远洋综合补给舰，是专门为航母编队建造的中国第一款5万吨级的补给舰。该舰具有排水量大，补给量大，航速快的优点。该舰排水量达5万吨，航速达25节，可以长期伴随航母战斗群或远海战斗群进行远洋补给，是航母战斗群核心补给力量。

目前，中国的901型有两艘服役、一艘船台分段合拢、一艘开工中。

中国前入列两艘大型综合补给舰，分别是2017年入役，隶属于北部战区海军的965“呼伦湖”舰、和新入役的967“查干湖”舰。在2018年4月12日的南海阅舰式上，901型大型综合补给舰965号“呼伦湖”舰，隶属于属于“航母打击梯队”，紧跟辽宁号航母之后亮相。

中国军方航母战斗群的重要组成部分，901综合补给舰几乎所有数据指标处于世界领先地位。该舰左侧有四个补给站，右侧则是三个，左侧多出一个补给站的设计是为了配合航母上的右舷补给。该舰不仅能够补给船用燃料，还能补给航空燃料、弹药干货等物资，实现油干互补。

报道称，目前世界仅有中国901大型综合补给舰，可以与美国“供应”级快速战斗支援舰，“萨克拉门托”级快速战斗支援舰相媲美。